Саудовская Аравия считает успешной свою нефтяную стратегию

Саудовская Аравия считает успешной свою стратегию в сфере нефтедобычи. Об этом саудовский чиновник заявил в разговоре с The Financial Times, пишет РБК.

В апреле Саудовская Аравия повысила производство нефти до рекордно высокого уровня — 0,3 млн баррелей в сутки и не планирует менять свою политику.

Собеседник издания подчеркнул, что Эр-Рияд намерен продлить «эпоху нефти». «Мы хотим, чтобы нефть по-прежнему использовалась как главный источник энергии, и быть главным производителем этой энергии», — подчеркнул чиновник.

Источник FT отметил, что падение цен на нефть отпугнуло инвесторов от дорогой нефти — американского сланца, шельфовой и тяжелой нефти. Собеседник газеты обратил внимание, что Саудовская Аравия намерена сохранить доминирование на энергорынке вопреки конкуренции альтернативных источников и других стран, в том числе членов ОПЕК.

Говоря о ценах на нефть, чиновник отметил, что они «достигли дна». По его мнению, в настоящий момент признаки того, что стоимость начнет вновь расти, отсутствуют.

Как накануне писал Reuters, Саудовская Аравия считает повышение производства нефти «расцветом» азиатской доли этого рынка. По мнению агентства, увеличение добычи говорит о намерении Эр-Рияда не уступать долю рынка производителям сланцевой нефти.

Накануне организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и представители государств, не входящих в картель, не смогли договориться о совместном снижении добычи. В начале июня эта тема будет обсуждаться на заседании ОПЕК в Вене.

28 ноября 2014 года ОПЕК отказалась понижать квоты на нефтедобычу, несмотря на падение цен на нефть. Саудовская Аравия являлась главным сторонником сохранения квоты. После этого стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent, которая падала с июня с отметки $115/барр., ускорила свое снижение.

В начале мая цена на нефть марки Brent поднялась выше $69 впервые за последние пять месяцев. Эксперты отмечали, что поводом для роста цен послужил еженедельный отчет о запасах в США, согласно которому объемы в Кушинге, штат Оклахома, уменьшились впервые с ноября прошлого года.

При этом после роста цены на нефть вновь начали падать.