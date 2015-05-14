Украина может отказаться от перевода ТЭС на газовый уголь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик.

«Профицита (газовых углей — УНИАН) на сегодня практически нет... Сегодня говорить о переводе с марки «А» (антрациты) на «Г» уже сложно», - сказал Светелик.

Он отметил, что для такой реконструкции необходимо не менее одного года. При этом смешивание разных марок углей для использования на теплоэлектростанциях является малоэффективным из-за дефицита необходимых марок угля в стране.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявляли о значительном избытке углей газовой марки.

При этом ведомство планирует закрыть в текущем году 11 из 35 государственных шахт, на что намерено потратить 2,57 млрд грн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В то же время, в Украине существовал профицит угля марки «Г» (газового угля), добыча которого ведется на частных и государственных шахтах, которые расположены на подконтрольной властям территории Украины.