Украина ежемесячно получает более $100 миллионов за транзит российского газа

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» ежемесячно получает от «Газпрома» более 100 млн долл. за услуги по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.

Отвечая на вопрос УНИАН о ежемесячных платежах «Газпрома» «Нафтогазу» по транзиту российского газа, Диденко сказал: «Больше 100 млн долл.».

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2015 года «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж исковые требования на 10 млрд долл. в рамках арбитража против «Газпрома» по контракту на транзит газа, увеличив тем самым общую сумму по двум искам до 16 млрд долл.

Как отмечается в сообщении «Нафтогаза», компания хочет добиться от «Газпрома» компенсации за недоплату транзитного тарифа с 2010 года. Кроме того, в исковом требовании «Нафтогаз» заявляет о невыполнении обязательств «Газпрома» по объемам транзита газа через Украину, который с 2010 года неуклонно падает.

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Справка УНИАН. Российский газовый монополист «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 млрд долл. за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.