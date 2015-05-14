Пайетт назвал украинскую энергополитику одной из наиболее неэффективных в Европе

Сейчас Украина ведет энергополитику, которая является одной из наиболее неэффективных среди европейских стран. Как следствие, это поддерживает уровень коррупции и тормозит экономику. Такое мнение высказал посол США в Украине и представитель Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Джеффри Пайетт, сообщает Радио Свобода.

«Это не совпадение, что Россия использует свой газ, нефть, свою энергетику, чтобы влиять на украинскую политику. Таким образом, самостоятельностью Украины пренебрегают в течение последних двух десятилетий», - сказал он.

Пайетт положительно оценил работу команды премьера Арсения Яценюка. По словам посла, тенденция является положительной: тарифы на коммунальные услуги подняли, а незащищенным слоям населения предусмотрели субсидии.

Читайте такжеКабмин не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Он рекомендует пересмотреть рентные ставки, а также разделить производство, транспортировку и реализацию газа в Украине.

«Это сделает Украину более привлекательной для инвестиций в нефтегазовую сферу. И из того, что я слышал от частного сектора, часть этих инвестиций придет от американских фирм», - добавил Пайетт.

Украина также разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из стран Европы. Эти поставки являются одним из шагов, которые осуществляет украинская власть для уменьшения своей газовой зависимости от России.