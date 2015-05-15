Мировые цены на нефть продолжают снижаться на опасении инвесторов переизбытка "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Сегодня утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,10% - до 66,63 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI уменьшалась на 0,32% - до 59,69 доллара за баррель.

Цены начали снижаться после заявления Международного энергетического агентства о том, что несмотря на снижение добычи сланцевой нефти в США, предложение на рынке "черного золота" компенсируется производством в других регионах, сказал агентству Франс Пресс аналитик CMC Markets в Сингапуре Николас Тео.

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Аналитик полагает, что повышение уровня добычи нефти ОПЕК означает, что организация "выигрывает ценовую войну, заняв нишу Америки".

"Хоть нефть и может торговаться в широком диапазоне в течение нескольких месяцев, борьбы за долю на (нефтяном - ред.) рынке не видно", - отметил эксперт.