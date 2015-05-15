Украина будет закупать у России не более 50% необходимого стране газа

Украина намерена закупать у России не более 50% от необходимого стране объема импортного газа, несмотря на снижение цены на российский газ ниже 250 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Минимум, который мы будем закупать в Европейском Союзе, – это 50% газа», - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, Украина не будет увеличивать закупки природного газа у «Газпрома» даже при снижении его цены ниже европейской.

«Сейчас нам удалось добиться того, что цена российского газа для Украины уже ниже 250 долл. Это не те 500 долл., которые были несколько лет назад. Я понимаю, что Россия хочет разложить для нас ловушки, чтобы мы отказались от европейского газа, который иногда по цене может быть на несколько процентов выше, и чтобы мы перешли исключительно на российский ресурс, а потом, в самый сложный момент для Украины, сказать: «Покупаете 100% газа по той цене, которую мы будем вам диктовать». Мы не повторим ошибку, которая была сделана несколько лет назад», - подчеркнул Яценюк.

Также премьер-министр напомнил, что Украина требует от «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже компенсации 16 млрд долл. и пересмотра контракта на транзит российского газа в ЕС.

«По газу мы заняли жесткую позицию в прошлом году. Буду откровенным, у меня даже был телефонный разговор в июне прошлого года с одним очень уважаемым европейским лидером, который советовал подписать новый договор с «Газпромом», на что я сказал, что мы уже один раз с ними договор подписали – хватит. Мы пошли в Стокгольмский арбитражный суд. Мы подали против России несколько исков, и мы требуем от российского «Газпрома» возмещения в пользу Украины 16 млрд долл. США. Также мы требуем от российского «Газпрома» пересмотра транзитного газового контракта, который является убыточным для Украины, и это является частью нашей судебной процедуры с компанией «Газпром», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина в период с 1 по 13 мая импортировала 304 млн кубометров газа, что вдвое меньше аналогичного апрельского показателя, когда объем импорта с 1 по 15 апреля составил 593 млн кубометров. При этом объем импорта газа из РФ за первые две недели мая составил 250,1 млн кубометров.

Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.