Яценюк о «политологической лавочке» Тимошенко: надо было пять лет назад бороться, когда подписывали цены на газ

Правительство в рамках устранения разногласий при формировании коммунальных тарифов предлагает проводить их международный аудит.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Чтобы снять всю эту лживую истерику по тарифам с демонстрацией графиков, которые не отвечают действительности, я провел совещание с НКРЭКУ - комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, - «Нафтогазом», «Укргаздобычей». И у нас следующее предложение: все тарифы, которые будут установлены независимым органом, - не правительством, а независимым органом, - должны пройти аудит крупнейших четырех международных мировых компаний. И тогда мы закроем эту политологическую лавочку о том, кто борется за судьбу украинцев. Надо было пять лет назад бороться, когда подписывали цены на газ», - сказал он.

Ранее Яценюк сообщил, что правительство Украины подготовило законопроект о создании независимого органа по определению тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги, функции которого на данный момент выполняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом Кабмин рассчитывает на скорейшее принятие документа парламентом. Как подчеркивал Яценюк, законопроект разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом. Цель документа - создание независимого, профессионального органа по установлению цен и тарифов как на газ и электроэнергию, так и на любые коммунальные услуги.

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Напомним, в январе 2009 года после "газового кризиса" соглашение о поставках российского газа Украине подписали руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

В 2015 году Юлия Тимошенко выступила на программе у Савика Шустера, где показывала графики образования цены на энергоносители для населения и утверждала, что правительство их завысило.