Кто помогает депутату Еремееву выходить сухим из воды

Чуть больше года прошло с тех пор, как Игорь Еремеев вместе с группой товарищей взял под плотную опеку деятельность крупнейшего отечественного газодобытчика – полностью государственную компанию «Укргазвыдобування».

Отсчет шефства для народного депутата начался, когда пост исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» занял его помощник – Андрей Пасишник, а к руководству «Укргазвыдобування» пришла целая плеяда новых менеджеров во главе с Сергем Костюком.

«Генеральный директор Сергей Костюк – это кандидатура народного депутата Ярослава Москаленко (входит в группу Игоря Еремеева, запомнился тем, что двумя руками голосовал за принятие диктаторских законов – УНИАН), его заместитель Шленчак – ставленник Игоря Еремеева. Но есть еще и директор по закупкам «Укргазвыдобування» – он под народным депутатом, «экс-регионалом» Сергеем Кацубой», - об этом еще осенью в разговоре с корреспондентами УНИАН объяснил новую расстановку сил в компании бывший руководитель «Укргазвыдобування» Алексей Тамразов.

Благосклонность нового менеджмента проявилась молниеносно. Уже с начала марта по 20 апреля 2014 года «Укргазвыдобування» продала компании Игоря Еремеева «Вог Трейдинг» 30 тысяч тонн сжиженного газа по цене 7602 грн за тысячу кубов. Хотя другие участники рынка продавали топливо на 3500 грн дороже. Позже правоохранительные органы подсчитают: только в этот период государство недосчиталось 36 млн грн.

Кроме «историй» со сжиженным газом (а на нем, как известно, молодой олигарх эпохи Януковича - Курченко заработал миллиарды), появились и другие.

В частности, «Укргазвыдобування» продает еще деэтанпропанбутанизированный конденсат (ДЕПБК) – аналог стабильного бензина. Из него можно произвести бензин марки А-76, либо продавать как сырье. Но цена всегда была привязана к низко октановому бензину.

С марта 2014 года конденсат по очень низким ценам стал «уходить» практически одним и тем же фирмам - «Вог Трейдинг», «Феон», «Юкра», «Клевер-ПМ» и «Укртрансоил-2009».

Набор компаний счастливчиков неслучаен. «Вог Трейлинг», к примеру, известно чья компания, - народного депутата Игоря Еремеева, «Феон» – вышеупомянутого народного депутата Ярослава Москаленко. Компания «Юкра» – заместителя главы «Укргазвыдобування» Шленчака.

Неудивительно, что государственная компания «Укргазвыдобування» за три месяца, по данным МВД, недополучила от продажи конденсата около 60 млн грн.

Как «шотландцы» бензин покупали

Летом 2014 года появилась сенсационная информация: «Укргазвыдобування» начала экспортировать бензин, выпускаемый на Шебелинском НПЗ. Дело в том, что ранее бензин «Укргазвыдобування» не проходил ни один госстандарт, поскольку содержание бензола было выше нормы. Правда, на это закрывали глаза, в паспорте писали «норма» и отправляли на внутренний рынок.

Но летом прошлого года запретили его реализацию на внутреннем рынке. Это и стало формальным поводом для того, чтобы госкомпания получила право отгружать «бодягу» на экспорт.

Сразу нашлись и покупатели - шотландская компания Brownell Trade lp и панамская компания West trading & marketing oil. Обе компании-нерезиденты зарегистрированы в зонах с низкой налоговой нагрузкой.

«На экспорте всегда легче деньги выводить. А тут такая золотая жила подвернулась. Считайте: «Укргазвыдобування» продает свой бензин на 100 долл. дешевле. Объем экспорта - около 15-20 тысяч тонн. Получается чистый навар – 2 млн долларов ежемесячно на ровном месте», - объяснил УНИАН участник рынка, знакомый с деталями сделки.

По его словам, «бодягу» компании–нерезиденты отправляли либо для дальнейшей переработки, либо в Афганистан.

Еще более интересно становится, если узнаешь, что многие месяцы «Укргазвыдобування» отгружала бензин «шотланцам» и «панамцам» вообще на шару - не получая оплаты. Из-за этого за три летних месяца только Brownell Trade lp задолжала «Укргазвыдобуванню» свыше 16 млн долларов.

Правда, чтобы отвлечь от себя внимание руководство «Укргазвыдобування» 10 октября 2014 года подала иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании с компании Brownell Trade lp эти 16 млн долларов.

Судья Зеленина, которая зачастую рассматривает все дела иск к рассмотрению приняла и даже назначила заседание на начало ноября. Но чем закончился судебный процесс, сказать невозможно. Информация о следующих судебных заседаниях до сих пор отсутствует в Реестре судебных решений.

Обыск: шли в «ВОГ», а попали в «Шотландию»

Эксперты подсчитали: ежемесячно «Укргазвыдобування» теряет на реализации своей продукции от 6 до 10 млн долларов. И это, не считая щедрой отгрузки товара в долг.

Неудивительно, что результаты такой деятельности не могли не заметить правоохранительные органы. Уже 19 апреля 2014 года следователь столичного главка МВД в Киеве по факту злоупотребления служебными лицами «Укргазвыдобування» возбуждает уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса.

5 августа судья-следователь Голосеевского района столицы выдал разрешение на обыск в служебных помещениях «ВОГ Трейдинг», расположенных в Киеве по адресу Новоконстантиновская 18, в бизнец-центре Риальто, на 6 этаже. Судя по всему, следователи рассчитывали найти и изъять документы финансово-хозяйственной деятельности компании «ВОГ Трейдинг», свидетельствующие о ее связи с «Укргазвыдобування».

Однако, какое же было удивление, когда в помещениях «ВОГа» следователи нашли документы практически всех вышеупомянутых фирм – и «Феон», и «Юкра», и «Клевер-ПМ», и «Укртрансоил-2009», и даже панамской «West Trading & Marketing Оиl, Corp.», шотландской «Brownell Trade LP», не говоря уже о ипрской «Cantarel Tradimg LTD».

Успех обыска невероятен. Особенно с учетом нахождения в офисе компаний Еремеева документов компаний-нерезидентов. Ведь в таком случае становится понятно, почему «Укргазвыдобування» отгружало в долг каким-то шотландским и панамским компаниям бензин.

В начале сентября старший следователь столичного главка Иванин по согласованию с заместителем начальника отдела прокуратуры Киева обратился в Голосеевский суд с просьбой наложить арест на изъятые документы. И тот дает добро.

Главу «Укргазвыдобування» даже объявляют в розыск. Но ненадолго. Уже в начале октября адвокаты «ВОГа» обжаловали действия следователей в Апелляционном суде Киева. И судья Лашевич идет им навстречу – объявляет изъятие документов незаконным, мотивируя, что следователи искали документы одной компании, а нашли совсем другое.

Правда, следователи не отступают. В конце ноября они добиваются в суде разрешения на арест главы «Укргазвыдобування» Костюка, и в декабре он даже был на день арестован. Но уже на следующий день суд отпустил его.

Мертвая тишина

С тех пор Сергей Костюк, которого милиция подозревает в нанесении ущерба государству, продолжает, как ни в чем не бывало, выполнять обязанности главы «Укргазвыдобування». Собственно, как и Андрей Пасишник, глава наблюдательного совета этой компании и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». Вне всяких подозрений оставался и народный депутат Игорь Еремеев.

Ситуация не изменилась даже после того, как 50 входящих в коалицию народных депутатов написали гневное обращение к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем они просят наказать всех виновных в махинациях с газом и нефтепродуктами.

Но в ответ - тишина. Не выдержав игнорирования запросов, группа народных депутатов в конце апреля пошла на прием в Генеральную прокуратуру.

«Сходили в гости в ГПУ. По итогам - по нашим заявлениям в отношении Бойко, Бакулина, Еремеева, Онищенко и Москаленко ровно неделю назад отрыто производство по 191 статье Уголовного кодекса. Напомню, что мы, депутаты-самообороны, обратились к Шокину с заявлениями в отношении этих народных депутатов. Бойко и Бакулина - за украденный газ, по остальным - по махинациям в сфере добычи и торговли нефтепродуктами», - написал на своей страничке в Facebook народный депутат Сергей Высоцкий.

Но будет ли толк после этого? Неизвестно. И кто даст гарантию, что ГПУ в очередной раз не будет симулировать расследование, а судьи - принимать абсурдные решения.

В предыдущие годы Еремееву неоднократно удавалось выйти сухим из воды. К примеру, в 2011 году СБУ нагрянула с обыском в компанию бизнесмена, подозревая его в продаже топлива «Укрзализныце» по завышенным ценам. Однако сыщики ушли ни с чем – Еремеев все документы предусмотрительно передал на изучение народному депутату Екатерине Ващук.

Игорь Николаенко