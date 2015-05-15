Яценюк пожаловался депутатам, что Нацкомиссия по тарифам «крутит ему дули»

Возникающие у предпринимателей проблемы с подключением к энергосетям из-за монополии областных энергоснабжающих компаний негативно сказываются на рейтинге простоты ведения бизнеса в Украине.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

«Эта монополия высасывает деньги из бизнеса и людей. Эта монополия уничтожает украинские перспективы... Первое - люди просто платят огромные деньги, в том числе - частным облэнерго за подключение. Второе - мы одни из худших в мире по стандартам подключения и это просто убивает наш рейтинг ведения бизнеса», - сказал Яценюк.

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При этом он подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, длительное время не может завершить разработку новых правил подключения бизнеса к энергосетям.

«Мне обещали на прошлой неделе в НКРЭКУ, и я просил министра (энергетики - УНИАН) собраться и наконец-то родить новые правила подключения ... Я уже полгода даю это поручение, и оно до сих пор не выполнено», - добавил Яценюк.

"Позвольте мне сказать честно, меня кондрашка хватает от того, что я даю полгода поручения, органу, который мне не подчиненный (НКРЭКУ – ред.). И они мне часто-густо могут только дули крутить", - пожаловался Яценюк.

При этом он призвал народных депутатов содействовать в решении этой проблемы и предложил им также направлять соответствующие просьбы в НКРЭКУ.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта народный депутат Украины, член совета партии «Воля» Юрий Деревянко заявил, что областные энергоснабжающие компании используют монопольное положение при подключении больших частных домов и компаний к энергосетям для получения сверхприбылей, используя для этого свои структуры, стоимость работ которых значительно завышена.

Деревянко рассказал, что кроме официальных платежей облэнерго устанавливают так называемые дополнительные – коррупционные платежи для заказчиков на подключение, которые составляют 4 тыс. грн за 1 кВт подключенной мощности.

При этом Деревянко сообщил, что в декабре обращался в НКРЭКУ, которая сообщила о намерении сформировать рабочую группу по решению указанной проблемы, однако за 2,5 месяца она так и не была создана.