Глава нацкомиссии по тарифам объяснил Яценюку, что "дули" ему никто не крутит

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которую премьер-министр Арсений Яценюк 15 мая обвинил в игнорировании проблем бизнеса при подключении к энергосетям, еще 15 апреля направила в правительство законопроект, который предусматривает новые правила подключения к энергосетям.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«15 апреля, то есть месяц назад, мы подали разработанный проект закона на Кабинет министров, чтобы этот вопрос решить», - сказал Вовк.

Вместе с тем, он назвал спекуляциями заявления Яценюка относительно игнорирования проблем в подключении к энергосетям.

«По моему мнению, это определенные спекуляции, что кто-то делает, а кто-то не делает», - отметил глава НКРЭКУ.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк заявил сегодня в парламенте, что возникающие у предпринимателей проблемы с подключением к энергосетям из-за монополии областных энергоснабжающих компаний негативно сказываются на рейтинге простоты ведения бизнеса в Украине.

Он подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, длительное время не может завершить разработку новых правил подключения бизнеса к энергосетям.

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«Мне обещали на прошлой неделе в НКРЭКУ, и я просил министра (энергетики - УНИАН) собраться и наконец-то родить новые правила подключения ... Я уже полгода даю это поручение, и оно до сих пор не выполнено», - добавил Яценюк.

"Позвольте мне сказать честно, меня кондрашка хватает от того, что я даю полгода поручения органу, который мне не подчиненный. И они мне часто-густо могут только дули крутить", - пожаловался Яценюк.

«Я не знаю, почему он (Яценюк – УНИАН) так отвечает. Мы ответили, что решение проблемы подключения предлагается сделать в законе, изменив классификацию стандартных подключений, а также решив вопрос оплаты - то есть комплексно подойти к вопросу, а не ставить какие-то галочки», - добавил Вовк.

При этом он сообщил, что изменить правила подключения к энергосетям можно только законодательно – через голосование в парламенте.

Вовк также отметил, что подключение к энергосетям - не единственное требование в рейтинге ведения бизнеса в Украине, об ухудшении которого говорил Яценюк. По словам главы НКРЭКУ, в рейтинге также учитываются сроки землеотвода, на которые НКРЭКУ никак повлиять не может.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр сегодня призвал депутатов принять на следующей неделе закон о реально независимом, профессиональном и прозрачном регуляторе на этом рынке, который придет на смену НКРЭКУ.