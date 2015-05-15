Газпром не ожидал, что Украине удастся наладить реверсные поставки газа из ЕС - депутат Госдумы
Никто в Москве не ожидал, что удастся настолько быстро реализовать программу по переориентации на поставки газа по реверсу из Европы, хотя это газ того же «Газпрома».
«Газпром» не ожидал, что НАК «Нафтогаз Украины» удастся за короткое время наладить реверсные поставки газа из ЕС, что привело к резкому падению доли российского газового гиганта на украинском рынке.
Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал депутат Госдумы РФ, экс-вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Илья Пономарев.
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«Успехи Украины на пути к достижению энергетической независимости на самом деле весьма высоки. Никто в Москве не ожидал, что удастся настолько быстро реализовать программу по переориентации на поставки газа по реверсу из Европы, хотя это газ того же «Газпрома». Но «Газпром» реально поставлен в ситуацию цугцванга, когда ничего он с этим сделать не может, потому что первая попытка удушить эти поставки через Словакию ни к чему не привела», - сказал Пономарев.
По мнению российского политика, действия «Газпрома», продиктованные Кремлем, направленные на ограничение поставок газа европейским клиентам, чтобы не допустить импорт «голубого топлива» из ЕС в Украину, оказывают негативное влияние на экономику России.
«Общий объем поставок «Газпрома» в Европу сокращается. Я считаю, то, что делает путинская власть с точки зрения долгосрочных интересов России – это просто преступление», - подчеркнул Пономарев.
В то же время, присутствовавший на пресс-конференции бывший уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский отметил недостаточные усилия правительства в расширении реверсных поставок газа из ЕС.
«Если бы у нас был большой реверс (газа из Словакии – УНИАН), то можно было показать дулю в кармане «Газпрому», и говорить с ним совсем на другом языке», - сказал Соколовский, добавив, что на сегодняшний день технические возможности импорта природного газа из ЕС не позволяют Украине полностью отказаться от услуг «Газпрома».
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Как ранее сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в текущем году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.
В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, тогда как его поставки из ЕС выросли вдвое - до 5,1 млрд кубометров.
Украина в период с 1 по 13 мая импортировала 304 млн кубометров газа, что вдвое меньше аналогичного апрельского показателя, когда объем импорта с 1 по 15 апреля составил 593 млн кубометров. При этом объем импорта газа из РФ за первые две недели мая составил 250,1 млн кубометров.