Газпром не ожидал, что Украине удастся наладить реверсные поставки газа из ЕС - депутат Госдумы

«Газпром» не ожидал, что НАК «Нафтогаз Украины» удастся за короткое время наладить реверсные поставки газа из ЕС, что привело к резкому падению доли российского газового гиганта на украинском рынке.

Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал депутат Госдумы РФ, экс-вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Илья Пономарев.

Читайте такжеУкраина ежемесячно получает более $100 миллионов за транзит российского газа

«Успехи Украины на пути к достижению энергетической независимости на самом деле весьма высоки. Никто в Москве не ожидал, что удастся настолько быстро реализовать программу по переориентации на поставки газа по реверсу из Европы, хотя это газ того же «Газпрома». Но «Газпром» реально поставлен в ситуацию цугцванга, когда ничего он с этим сделать не может, потому что первая попытка удушить эти поставки через Словакию ни к чему не привела», - сказал Пономарев.

По мнению российского политика, действия «Газпрома», продиктованные Кремлем, направленные на ограничение поставок газа европейским клиентам, чтобы не допустить импорт «голубого топлива» из ЕС в Украину, оказывают негативное влияние на экономику России.

«Общий объем поставок «Газпрома» в Европу сокращается. Я считаю, то, что делает путинская власть с точки зрения долгосрочных интересов России – это просто преступление», - подчеркнул Пономарев.

В то же время, присутствовавший на пресс-конференции бывший уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский отметил недостаточные усилия правительства в расширении реверсных поставок газа из ЕС.

«Если бы у нас был большой реверс (газа из Словакии – УНИАН), то можно было показать дулю в кармане «Газпрому», и говорить с ним совсем на другом языке», - сказал Соколовский, добавив, что на сегодняшний день технические возможности импорта природного газа из ЕС не позволяют Украине полностью отказаться от услуг «Газпрома».

Читайте такжеПольская газовая компания подала в суд на «Газпром»

Как ранее сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в текущем году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, тогда как его поставки из ЕС выросли вдвое - до 5,1 млрд кубометров.

Украина в период с 1 по 13 мая импортировала 304 млн кубометров газа, что вдвое меньше аналогичного апрельского показателя, когда объем импорта с 1 по 15 апреля составил 593 млн кубометров. При этом объем импорта газа из РФ за первые две недели мая составил 250,1 млн кубометров.