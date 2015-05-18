«Нафтогаз» хочет обменять долги «Киевэнерго» на газ Ахметова

«Учитывая значительную задолженность за потребленный газ со стороны ПАО «Киевэнерго» (входит в группу компаний ДТЭК) перед НАК «Нафтогаз Украины» и неготовность общества погасить накопленные долги деньгами, «Нафтогаз» готов принять газ, произведенный другими предприятиями группы ДТЭК, в счет задолженности «Киевэнерго», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Как отметили в госкомпании, на сегодняшний день задолженность предприятий группы ДТЭК перед «Нафтогазом» за потребленный газ составляет 3,9 млрд грн.

«Из них 3,5 млрд грн – задолженность «Киевэнерго», которая уже привела к отключению горячего водоснабжения во многих домах Киева. «Киевэнерго» является крупнейшим предприятием-должником «Нафтогаза», - отмечается в сообщении «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» добавили, что зачет объемов газа, принадлежащего ДТЭК, в счет погашения задолженности «Киевэнерго» будет способствовать финансовому оздоровлению столичного производителя тепловой энергии и позволит в кратчайшие сроки возобновить поставки горячей воды в дома киевлян.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав холдинга ДТЭК, которому принадлежат 72,39% акций компании, а 25%+1 акция находится во владении государства.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».