Нефть растет в цене на новостях из Йемена и Ирака

Мировые цены на нефть торгуются в плюсе в ходе торгов понедельника на фоне сообщений о геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в частности, Йемене и Ираке, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,13% - до 66,90 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI увеличивалась на 0,22% - до 59,82 доллара за баррель.

В ночь на понедельник самолеты ВВС арабской коалиции, проводящей военную операцию в Йемене, возобновили удары по объектам в городе Аден после окончания срока гуманитарного перемирия, сообщил один из представителей йеменской армии.

Росту стоимости "черного золота" также способствуют сообщения о захвате иракского города Эр-Рамади боевиками радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ). Представитель Пентагона Элиза Смит заявила, что коалиция во главе с США поможет иракским войскам вернуть контроль над городом Эр-Рамади, если подтвердится факт его захвата боевиками радикальной группировки.

"Трейдеры внимательно следят за происходящим в этом регионе, так как это влияет на мировые поставки нефти", - приводит агентство Франс Пресс слова шеф-редактора глобального информационного провайдера Platts Вандана Хари.