Ахметов вслед за "Брусничкой" закрывает свои автозаправки на оккупированных территориях

Сеть автозаправочных комплексов «Параллель» Рината Ахметова приостанавливает работу на территории Донецка и всех других населенных пунктов Донецкой области, не подконтрольных украинской власти, говорится в сообщении пресс-службы.

«До 18 мая включительно свою работу приостановят 32 автозаправочных комплекса под ТМ "Параллель" в Донецке, Макеевке, Докучаевске, Зугрэсе, Шахтерске, Енакиево, Снежном, Тельманово и Торезе. Решение о приостановке работы АЗК принято с учетом текущей ситуации: на данный момент компания не видит возможности для поставки топлива в эти города в рамках действующего законодательства или закупки его на месте у поставщиков, зарегистрированных в Украине», - говорится в сообщении компании.

В сообщении приводятся слова генерального директора компании «Параллель» Елены Хилиенко, которая сообщила, что сеть возобновит работу на этой территории при видении работы в рамках правового поля, а также при возможности обеспечения безопасной работы персонала.

«Сегодня мы сосредоточены на активном развитии в центральной части Украины и закреплении компании на рынке оптовых продаж нефтепродуктов. Наша цель в перспективе – стать развитой национальной сетью современных автозаправочных комплексов с полным спектром качественных услуг для автомобилистов», - добавила Хилиенко.

По ее словам, всем работникам АЗК, которые приостанавливают свою работу, будет выплачен компенсационный пакет, в 2 раза превышающий размер установленных законом обязательных выплат в подобных случаях.

Пресс-служба напоминает, что работа компании на не подконтрольной Украине части Луганской области была остановлена еще в июле 2014 года. При этом «Параллель» продолжает работу в Донецкой, Луганской областях, где сегодня возможно обеспечить логистику топлива и работу персонала. Также нефтепродукты компании продаются на фирменных АЗК в Запорожской и Днепропетровской области.

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Как сообщал УНИАН, сеть АЗК «Параллель» в 2014 году сократила чистую прибыль в два раза по сравнению с 2013 годом - до 5,6 млн долл. В основном это было продиктовано падением продаж топлива на востоке Украины более чем на 30%, при этом убытки сети от разрушений, незаконного завладения топливом и автотранспортом в зоне боевых действий, по предварительным расчетам, составили 58 млн гривень.

Справка УНИАН. Компания «Параллель-М ЛТД» работает под брендом «Параллель» в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На данный момент действует 41 АЗК под ТМ «Параллель», еще 13 АЗС продают фирменное топливо от компании «Параллель».

«Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta LTD - дочерняя компания группы СКМ Рината Ахметова.