Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 9,3 миллиарда кубов

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 12 по 18 мая увеличились на 3,7%, или на 334 млн кубометров, - до 9,285 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как отметили в госкомпании, суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет 55,7 млн кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.