Суд запретил выезд за рубеж главе принадлежащего Фирташу черкасского "Азота"

Шевченковский районный суд Киева временно ограничил право выезда за пределы Украины Виталия Склярова - председателя правления завода "Азот" (Черкассы), входящего в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа, из-за газовых долгов перед госкомпанией «Газ Украины».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газ Украины» - дочерней компании «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, в конце февраля было открыто производство по выполнению приказа Хозяйственного суда Черкасской области о взыскании с "Азота" в пользу "Газа Украины" 373,9 млн грн основного долга, 6,7 млн грн пени, 8,02 млн грн инфляционных и 1,4 млн грн (3% годовых с просроченной суммы).

"Однако должник - ПАО "Азот" - уклоняется от выполнения платежных обязательств, возложенных на него решением суда, вступившим в законную силу", - сообщают в пресс-службе госокмпании о причинах ограничения права выезда Склярова за рубеж.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Апелляционный хозсуд Ривненской области обязал предприятие «Ривнеазот», входящее в ПАО "Азот" - уклоняется от выполнения платежных обязательств Дмитрия Фирташа, до 17 июля 2015 года выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 370 млн грн долга за природный газ, вместо установленной ранее 10 летней отсрочки.

11 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение взыскать с компании «Азот», входящей в холдинг Ostchem, в пользу государственной компании «Газ Украины» 780,3 млн грн долга по договору купли-продажи природного газа.

23 марта в «Газ Украины» сообщили, что областные газораспределительные компании и азотный холдинг Ostсhem, принадлежащие Дмитрию Фирташу, имеют задолженность перед госкомпанией за поставленный природный газ на сумму 9,3 млрд грн.

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Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

Компания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины". Однако осенью 2014 года решение о реорганизации компании было отменено.