Украина из-за войны на Донбассе продолжает сокращать добычу угля

Украина в январе-апреле 2015 года из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с январем-апрелем 2014 года более чем в два раза, или на 56,5% - до 8,7 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, добыча угля в апреле 2015 года сократилась по сравнению с апрелем 2014 года на 55,1%, - до 2,2 млн тонн. По сравнению с мартом 2015 года добыча в апреле 2015 года увеличилась на 11,4%.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-апреле 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 548,431 млн долл.

Крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-апреле 2015 года являлись Россия, США и Австралия.

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Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.