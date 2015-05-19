«Энергоатом» заявляет об искажении экологами информации о продлении срока эксплуатации блока №2 Южно-Украинской АЭС

В сообщении отмечается, что несколько украинских СМИ опубликовали информацию НЭЦУ, который утверждает, что Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) не продлила действие лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС, о чем якобы официально сообщалось во время Коллегии ГИЯРУ, состоявшейся 30 апреля.

«Жаль, что не все журналисты проверили эту информацию у первоисточника - ГИЯРУ. Стоило посмотреть официальный релиз Госатомрегулирования о последней Коллегии, чтобы убедиться, что вопрос продления или не продления лицензии для энергоблока №2 ЮУАЭС на заседании Коллегии ГИЯРУ 30 апреля вообще не поднимался, о чем, кстати, прекрасно известно представителям НЭЦУ, которые на нем присутствовали», - подчеркнули в компании.

При этом пресс-служба напомнила, что Коллегия посвящалась рассмотрению вопроса «О состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС». Во время открытой дискуссии обсуждались технические вопросы выполнения «Энергоатомом» мероприятий по повышению безопасности и продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС, юридические аспекты этого, а также привлечения граждан к процессу принятия решений.

«О вопросах лицензирования ни слова», - отмечает пресс-служба.

В тоже время сообщается, что 14-17 апреля комиссия ГИЯРУ провела инспекционное обследование Южно-Украинской АЭС в рамках рассмотрения заявления компании относительно эксплуатации энергоблока №2 после завершения проектного срока эксплуатации для выполнения работ необходимых для продления эксплуатации.

«По результатам инспекционного обследования ГИЯРУ подтвердило способность «Энергоатома» выполнить работы в соответствии с заявлением… Сейчас на энергоблоке №2 ЮУАЭС продолжается капитальный плановый ремонт, который предварительно планируется завершить в декабре текущего года», - сообщили в госкомпании.

При этом в компании призвали представителей НЭЦУ не искажать информацию о деятельности компании, а журналистов всегда проверять данные у государственных и международных контролирующих организаций.

«Просим журналистов, пользуясь информацией о работе АЭС, исходящей от третьих лиц, проверять ее если не в украинском Госатомрегулировании, то в МАГАТЭ или WANO, чьи эксперты регулярно отслеживают состояние безопасности отечественных АЭС и, по отчетам которых, оно соответствует международным требованиям», - резюмировали в «Энергоатоме».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.