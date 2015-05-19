Украина увеличила на треть импорт газа из России

Украина с 12 по 17 мая увеличила среднесуточные объемы импорта природного газа из Российской Федерации по сравнению с первой декадой мая на 29,7%, - до 25,433 млн куб. м.

По данным оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз», среднесуточные объемы импорта газа из России с 1 по 11 мая составляли 19,596 млн кубометров.

По данным госкомпании, Украина 12 мая импортировала из РФ 20,37 млн куб. м газа, 13 мая – 18,659 млн куб. м, 14 мая – 23,36 млн куб. м, 15 мая – 31,941 млн куб. м, 16 мая – 29,303 млн куб. м, 17 мая – 28,964 млн куб. м.

В то же время, по данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, среднесуточные объемы импорта газа из Словакии с 1 по 10 мая составляли 23 млн кубометров, а с 11 по 17 мая увеличились до 24,4 млн куб. м.

Импорт природного газа из Венгрии и Польши с начала мая не осуществляется.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 1 мая прекратила импорт природного газа из Венгрии и почти вдвое сократила его закупки в Словакии, компенсировав необходимые объемы поставками из России.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам замминистра энергетики Игоря Диденко, цена европейского газа для Украины на сегодняшний день практически не отличается от российской цены.

Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в 2015 году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.