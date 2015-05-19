СМИ: российские оккупанты арестовали в Крыму солнечные электростанции братьев Клюевых

Федеральная служба судебных приставов по искам некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков" (Москва) опечатала и наложила арест на все солнечные электростанции, принадлежащие братьям Андрею и Сергею Клюевым.

Как сообщает ЛІГА.Бизнес, об этом говорится в решениях "Арбитражного суда" оккупированного Крыма.

Арест наложен на активы компаний "Капелла Солар", "Юпитер Солар" и "Орион Солар", владеющих тремя очередями солнечной электростанции в Николаевке общей мощностью 69,7 МВт. Также арестованы солнечные электростанции в Родниковом мощностью 7,5 МВт и в Охотниково - мощностью 82,65 МВт.

Сейчас эти активы Клюевых находятся в залоге "Ощадбанка". "Арбитражный суд" аннексированного Крыма удовлетворил иски российского Фонда защиты вкладчиков об аресте залогового имущества украинского банка, в том числе - активов братьев Клюевых.

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В свою очередь, в январе-феврале прошлого года Хозяйственный суд Киева взыскал с группы компаний Activ Solar 53,5 млн евро и $83 млн просроченных долгов.

Клюевы перерегистрировали свои крымские компании по российскому законодательству в январе этого года.