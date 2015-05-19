Саудовская Аравия повысила экспорт нефти до максимума 10 лет

Среднесуточный экспорт поднялся до 7,898 миллиона баррелей с 7,350 миллиона в феврале и 7,474 миллиона в январе, согласно официальной статистике королевства.

Это было высшим показателем с ноября 2005 года, когда Саудовская Аравия поставляла 7,962 миллиона баррелей в сутки, по данным международной организации Совместная инициатива по сбору данных о рынке нефти, пишет Рейтер.

Министр нефтяной промышленности Али аль-Наими ранее сообщил, что страна в марте добывала 10,3 миллиона баррелей нефти в сутки, стараясь удержать долю мирового рынка после резкого падения цен.

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В апреле Саудовская Аравия установила рекорд добычи - 10,308 миллиона баррелей в сутки, сообщил Рейтер источник в отрасли.

Внутренний спрос в стране растет с приходом лета, когда повышается потребление электроэнергии для кондиционеров. Кроме этого, страна увеличивает производство и экспорт нефтепродуктов.