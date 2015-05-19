Цены на нефть впервые за три недели опустились ниже $65

В ходе торгов во вторник на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года впервые за последние три недели опустилась ниже $65 за баррель.

На минимуме цена снизилась до $64,65, что примерно на 2,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является самым низким показателем с 27 апреля 2015 года, пишет РБК.

В начале мая стоимость барреля Brent поднималась выше $70, после чего стала медленно снижаться.

Читайте такжеСаудовская Аравия повысила экспорт нефти до максимума 10 лет

К числу возможных причин снижения нефтяных цен эксперты относят опасения, связанные с предстоящей публикацией Американским институтом нефти оценки объема запасов нефти в хранилищах США, а также данных по изменению числа работающих буровых установок.