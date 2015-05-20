"Газпром" начнет строить "Турецкий поток" без разрешения Турции

В итоге "Газпром" рискует остаться с недостроенной трубой посреди Черного моря, но в компании считают, что задержка чисто политическая и соглашение с Турцией будет подписано после выборов в этой стране в начале июня, пишет «Коммерсантъ».

В Анкаре, впрочем, ждут еще и скидки для государственной Botas. Ранний старт "Газпрома" дает Турции преимущество в переговорах, но ему нечего терять: монополия уже платит подрядчику за простой.

Прокладка морской части газопровода "Турецкий поток" через Черное море начнется в июне, заявил вчера член правления "Газпрома" Олег Аксютин. Он пояснил, что по первой нитке газопровода заключен подрядный контракт с итальянской Saipem. "Работа будет вестись двумя кораблями в зависимости от условий прокладки. Так вот, на мелководье работы начнутся в первой декаде июня",— сказал он. Таким образом, российская монополия готовится приступить к первым реальным действиям по проекту, который обсуждается последние полгода.

"Газпром" с осени прошлого года законтрактовал у Saipem два судна-трубоукладчика (Castoro Sei и Saipem 7000), которые должны были работать над морским участком предшественника "Турецкого потока", газопровода South Stream, но после отмены последнего в декабре 2014 года простаивали. По расчетам "Ъ", простой обходится "Газпрому" примерно в €25 млн в месяц. В начале мая, после очередных переговоров главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Турции Танера Йылдыза, Saipem получила указание начать работы по проекту, об аналогичных указаниях сообщила вчера немецкая Europipe (поставщик труб для морского участка).

У голландской дочерней компании "Газпрома" South Stream Transport B.V. есть разрешения на прокладку примерно двух третей морского участка, которые проходят в территориальных водах и исключительной экономической зоне РФ (разрешения были получены еще для South Stream). Но разрешения на прокладку трубы в территориальных водах Турции и вывод ее на берег у "Газпрома" нет, как и разрешения на изыскания для прокладки маршрута. Пока Москва и Анкара не подписали по "Турецкому потоку" вообще ни одного обязывающего документа.

Таким образом, "Газпром" впервые начинает строительство экспортного газопровода на стадии, когда со страной назначения не подписано даже межправительственное соглашение. Монополия торопится привести газ в Турцию и Юго-Восточную Европу, прежде чем ЕС сможет реализовать свою контрстратегию по поставке туркменского и иранского газа либо ограничить закупки российского газа через механизмы будущего энергосоюза. При самом худшем раскладе такая спешка может привести к тому, что "Газпром" вынужден будет в ожидании решения Турции остановить прокладку трубы еще в море — по словам собеседника "Ъ", близкого к монополии, технологически это возможно.

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Впрочем, "Газпром" рассчитывает в ближайшее время договориться с Турцией. По словам российских собеседников "Ъ", знакомых с ходом переговоров, проволочка связана с парламентскими выборами в Турции, которые должны пройти 7 июня.

При этом ни начало строительства, ни даже заключение соглашений по "Турецкому потоку" не являются гарантией успеха. South Stream начинал строиться трижды: в августе 2012 года первый стык был торжественно сварен на компрессорной станции "Русская" возле Анапы, затем, в конце октября 2013 года, официально стартовало строительство болгарского участка, а еще через месяц — сербского. Спустя еще год проект был отменен.