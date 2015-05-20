Минфин «влил» в «Нафтогаз» почти 9 миллиардов гривень

Министерство финансов Украины в апреле этого года осуществило выпуск облигаций внутреннего госзайма для докапитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на общую сумму 8,9 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В течение апреля Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» общим объемом 8,9 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте выпустил ОВГЗ для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 17,2 млрд грн.

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Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал «Нафтогаза Украины» на 31,5 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для расчетов за импортный газ. Согласно решению Кабмина, ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,5% годовых.