Словакия помогла Украине остановить монополию "Газпрома" – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Андреем Киской сегодня в Киеве.

"Сегодня на первом месте в переговорах у нас была позиция безопасности", - сказал он.

Порошенко отметил, что, помимо вопросов безопасности и политического сотрудничества, сегодня обсуждались вопросы экономического сотрудничества, координации действий в энергетической сфере.

"Могу лишь констатировать, что сотрудничество Украины и Словакии в энергетике, в первую очередь в обеспечении поставок газа, можно назвать безусловным успехом. Наше сотрудничество позволило обеспечить энергетическую безопасность Европы, обеспечить газом Украину, и впервые за 23 года сотрудничество Украины и Словакии вместе с другими партнерами, Польшей, Венгрией позволило сегодня остановить монополию "Газпрома", - сказал глава Украинского государства.

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Также, по его словам, в ходе переговоров достигнута договоренность о проведении заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Порошенко поблагодарил за решительную позицию и президента, и народ Словакии за осуждение российской агрессии.