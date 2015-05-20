Словакия обещает соблюдать обязательства по реверсу газа в Украину

Президент Словакии Андрей Киска заверяет, что его страна будет соблюдать обязательства по реверсным поставкам газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Словакии отметил, что на встрече с Порошенко обсудил вопрос реверсных поставок газа. По его словам, стороны обсудили шаги для поддержания энергетической безопасности обеих стран.

"Реверсный поток будет действовать, и мы полностью готовы поддержать Украину в этом вопросе", - подчеркнул Киска.

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Также он отметил, что вопросы энергобезопасности Украины и Евросоюза будут решаться совместно.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина использует три основных маршрута реверса - через Польшу, Венгрию и Словакию. Словацкий маршрут является приоритетным для Украины, которая стремится свести до минимума закупки топлива у «Газпрома».