«Энергоатом» хочет продлить срок эксплуатации блока №1 Запорожской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» подала в Государственную инспекцию ядерного регулирования заявление и комплект документов на продление срока эксплуатации блока №1 Запорожской АЭС, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, проектный срок эксплуатации блока завершается 23 декабря текущего года.

В сообщении отмечается, что заявление подано во исполнение требований Закона Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии», а также согласно «Общим требованиям к продлению эксплуатации энергоблоков АЭС в сверхпроектный срок по результатам выполнения периодической переоценки безопасности» и согласованному Госатомрегулирования «Плану лицензирования энергоблока №1 ОП «Запорожская АЭС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок».

Пресс-служба сообщает, что в пакете документов предоставлен, среди прочего, «Отчет по периодической переоценке безопасности энергоблоков №1, 2 ЗАЭС. Комплексный анализ безопасности энергоблока №1» и еще 21 документ, которые обосновывают возможность продления эксплуатации.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании - за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г., последний – в 1995 г.