За газовые долги российский банк может отобрать у Фирташа 4 химзавода - СМИ

Об этом говорится в статье Евгения Головатюка, опубликованной ЛIГАБiзнесIнформ.

29 апреля Шевченковский районный суд Киева в рамках дела арестовал почти 500 млн куб. м природного газа, принадлежащего химическим предприятиям Фирташа. Это последние объемы топлива, которые бизнесмен хранит в украинских хранилищах, хотя еще полтора года назад запасы Ostchem в ПХГ достигали 6 млрд кубометров, пишет автор.

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По его словам, сложность ситуации в том, что Ostchem еще в 2013 году передал все объемы газа в залог Газпромбанку по кредиту на $850 млн.

"Сейчас компании Фирташа остались без газа, но с кредитом. Если группа не не сумеет погасить займ, российский банк может претендовать на 4 химических завода Ostchem", - пишет Головатюк.

"Это единственные объемы в ПХГ, которые принадлежат Ostchem, - рассказал один из высокопоставленных чиновников в Минэнерго.

Автор пишет, что Фирташу удалось накопить газ в украинских хранилищах осенью 2013 года за счет ценовых преференций со стороны Газпрома. В тот период Нафтогаз испытывал нехватку оборотных средств и отказался от закачки газа в ПХГ за свой счет.

Чтобы не сорвать поставки своего газа в Европу в зимний период, Газпром решил поставить 5 млрд кубометров газа в адрес Ostchem по заниженной цене - $260/тыс кубометров. К примеру, для Нафтогаза стоимость российского топлива в то время превышала $400/тыс кубометров.

Купить такой объем газа в сжатые сроки Ostchem смог только за счет кредитных средств Газпромбанка. 25 октября 2013 кипрская Ostchem Holding Limited подписала кредитный договор с банком на $850 млн. Тогда же Черкасский Азот, Северодонецкое объединение Азот, концерн Стирол и РивнеАзот, принадлежащие Ostchem, заключили с Газпромбанком договор по которому передали в обеспечение кредита 5,7 млрд кубометров собственного газа в залог банку.

"На привлеченные у Газпромбанка средства Ostchem приобрел у Газпрома порядка 5 млрд кубометров, накопив на ноябрь 2013 года в ПХГ около 6,3 млрд. Компании Фирташа продолжали импортировать газа в Украину и олиграх мог не беспокоиться из-за этого долга", - говорится в статье.

Для Ostchem ситуация стала критической в конце прошлого года. Газпромбанк 15 декабря объявил кредит компании и начисленные по нему проценты срочными к погашению. Банк пригрозил, что обратит взыскание на предоставленное структурами Фирташа обеспечение - залог 5,679 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. Уже тогда у Фирташа не было ПХГ даже половины от этого объема газа.

Несмотря на это, 31 декабря прошлого года Газпромбанк и Ostchem объявили об урегулировании вопроса долга. Деталей переговоров стороны не раскрывают.

"Что это значит? В случае если Ostchem не сможет выполнить своих обязательств перед Газпромбанком, то выплачивать кредит придется азотным предприятиям Фирташа. Для них это не простое упражнение - совокупный убыток которых по итогам прошлого года составил 35,7 млрд гривен. Если компании Фирташа не смогут рассчитаться, Газпромбанк вполне может претендовать на активы бизнесмена в Украине", - говорится в статье.