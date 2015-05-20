Украина с начала года покупала европейский газ на $60 дешевле, чем российский

По ее данным, Украина в первом квартале импортировала из ЕС 3,615 млрд куб. м газа на общую сумму 1,066 млрд долл. Импорт газа из РФ за отчетный период составил 0,925 млрд куб. м на сумму 328,58 млн долл.

Крупнейшими поставщиками европейского газа в Украину за январь-март 2015 года являлись Германия, Норвегия и Венгрия.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 1 мая прекратила импорт природного газа из Венгрии и почти вдвое сократила его закупки в Словакии, компенсировав необходимые объемы поставками из России.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам замминистра энергетики Игоря Диденко, цена европейского газа для Украины на сегодняшний день практически не отличается от российской.

Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в 2015 году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.