Украина хочет до конца года договориться о реверсе газа из Румынии

Украина рассчитывает до конца текущего года договориться об открытии еще одного реверсного потока газа в страну – из Румынии, которая в 2016 году может получить профицит топлива и торговать им.

Об этом журналистам сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Ведется работа по открытию интерконнектора из Румынии в сторону Украины. Переговоры идут. Надеемся, что до конца этого календарного года сможем открыть (маршрут - УНИАН), - сказал он. – Румыния в следующем году станет нетто-экспортером газа. У них будет профицит около 2 млрд кубометров».

Читайте такжеГазпром не ожидал, что Украине удастся наладить реверсные поставки газа из ЕС - депутат ГосдумыПо словам Коболева, «Нафтогаз» намерен использовать уже существующие газопроводы из Румынии для поставок газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2015 году возобновил прерванные в 2013 году переговоры с Румынией о поставках газа в Украину по реверсной схеме.

Украина рассчитывала в октябре 2013 года подписать соглашение о поставках природного газа с территории Румынии. Однако тогда возникли технические сложности с открытием данного маршрута. Компания Transgaz SA, национальный оператор газотранспортной системы Румынии, называла своим приоритетным заданием строительство газопровода между Румынией и Молдовой «Яссы-Унгены», и потому реверсная схема могла заработать, по оценкам румынской стороны, не ранее 2016 года.

В данный момент Украина открыла три основных маршрута реверса газа – через Польшу, Венгрию и Словакию. Словацкий маршрут является приоритетным для Украины.