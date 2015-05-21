Украина в июне надеется договориться с Россией о цене на газ до следующей весны

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает провести переговоры и договориться с российским государственным монополистом «Газпромом» о поставках в Украину газа по «предсказуемым» ценам и в «предсказуемых» объемах на период до весны 2016 года, сообщил журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы надеемся, что в течение июня, как и ранее в трехстороннем формате (с участием Украины – России – ЕС — УНИАН) проведем переговоры и сможем подписать долгосрочные дополнительные соглашения о поставках газа, которые в идеале покроют всю следующую зиму, – сказал он. – Мы пытаемся договориться (с «Газпромом» — УНИАН) о решении, которое даст нам предсказуемые цены и объемы поставок на всю следующую зиму».

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 мая прекратила импорт природного газа из Венгрии и почти вдвое сократила его закупки в Словакии, компенсировав необходимые объемы поставками из России.

Читайте такжеУкраина хочет до конца года договориться о реверсе газа из Румынии1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам замминистра энергетики Игоря Диденко, цена европейского газа для Украины на сегодняшний день практически не отличается от российской.

Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в 2015 году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.