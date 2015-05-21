Ривненская АЭС успешно прошла две инспекции представителей МАГАТЭ

В сообщении приводятся слова начальника лаборатории ядерного топлива отдела ядерной безопасности РАЭС Бориса Ястремского, который отметил, что обе инспекции прошли успешно – замечаний со стороны инспекторов не было.

Согласно сообщению, в связи с завершением планово-предупредительного ремонта энергоблока №2 инспекторы МАГАТЭ Юничи Хиго и Растислав Хайдушек 19 мая во время плановой инспекции проверили топливо в бассейне выдержки, опломбировали плиты перекрытия бассейна выдержки, транспортный канал, колпак реактора энергоблока. На энергоблоке №1 инспекторами была проведена проверка работоспособности телекамер, а также замена печатей на телекамерах систем видеонаблюдения, установленных при предыдущих инспекциях. Кроме того, инспекторы провели инвентаризацию свежего ядерного топлива в хранилище энергоблоков №1, 2.

Читайте также«Энергоатом» хочет продлить срок эксплуатации блока №1 Запорожской АЭСТакже сообщается, что 20 мая в рамках необъявленной инспекции представители МАГАТЭ провели контроль свежего ядерного топлива в хранилище энергоблоков № 3, 4. В свою очередь, специалистами РАЭС были подготовлены и переданы инспекторам документы для проведения инвентаризации ядерного топлива.

В сообщении отмечается, что все работы выполнялись в присутствии государственного инспектора по ядерной безопасности на РАЭС.

При этом пресс-служба уточняет, что предыдущая инспекция МАГАТЭ на РАЭС состоялась в прошлом месяце и касалась контроля за учетом малых количеств ядерных материалов.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.