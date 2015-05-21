Отозванные у компании экс-министра Ставицкого лицензии продадут на повторных конкурсах

Министерство экологии и природных ресурсов Украины отозвало 19 из 20 лицензий на разработку месторождений, ранее выданных частной копании «Голден Деррик», близкой к семье экс-президента Януковича и экс-министра энергетики и угольной промышленности Ставицкого, сообщил УНИАН министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.

«Мы отозвали почти все. Осталась одна лицензия, по которой мы подали иск. Будем и ее отзывать. Процесс успешен. Мы из 20 лицензий 19 уже вернули государству. Причем мы прошли все инстанции – и первую, и вторую, и апелляцию, и Высший хозяйственный суд. Все лицензии уже в государстве», - сказал министр.

При этом он отметил, что лицензии будут выставлены на повторные конкурсы. «Отозванные лицензии будут выставляться на новые конкурсы», - сказал Шевченко.

Читайте такжеМинэкологии требует от компании Ставицкого компенсации убытковПо информации из открытых источников, компания "Голден Деррик" в 2010-2012 годах получила от бывшего руководства НАК «Надра Украины» 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, в том числе и долю в добыче газа на одном из крупнейших газовых месторождений Украины - Сахалинском.

Благодаря имеющимся разрешениям за два года компания заработала более 100 млн грн, однако за лицензии и долю в Сахалинском месторождении так и не расплатилась, что стало формальным поводом к судебным разбирательствам. В марте 2015 года Минэкологии подало иск против «Голден Деррик» с требованием компенсировать государству нанесенные убытки.