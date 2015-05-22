Демчишин подписал заключительный документ Энергетической хартии

Всего хартию подписали 70 стран мира, сообщает пресс-служба правительства.

"21 мая 2015 года Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин от имени Украины подписал заключительный документ Международной конференции (Гаага II) по Международной Энергетической Хартии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительный договор, так называемая Европейская энергетическая хартия, нуждался в основательной модернизации из-за изменений общей ситуации в мировой энергетике. Возникла необходимость обновить указанный договор согласно современным требованиям энергетического рынка.

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Главной задачей для стран-подписантов (а их около 70) является обеспечение энергетической безопасности и стабильного, прогнозируемого развития с целью удовлетворения растущего спроса на энергетику в мире.

Международная энергетическая хартия расширяет географию своего действия.

"Присоединение Украины к Международной энергетической хартии является стратегической целью. Это позволяет нам заручиться поддержкой стран, которые разделяют такие же принципы действия в энергетической сфере и готовы совместно противостоять нынешним и будущим вызовам мировой энергетики", - сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, этот документ не несет обязывающего характера, а подчеркивает общее для всех подписантов стремление обеспечить энергетическую безопасность в мире, в том числе и в Украине.