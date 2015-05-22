Цены на нефть сегодня вернулись к падению

Мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции после роста на фоне сокращения коммерческих запасов в США.

Об этом сообщает Газета.Ru.

По состоянию на 8.10 по киевскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,26% и составляла $66,37 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,23%, до $60,58 за баррель.

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Ранее сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США без учета стратегического резерва за прошедшую неделю снизились на 0,6% (2,7 млн баррелей) и составили 482,2 млн баррелей.