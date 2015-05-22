Ривненская АЭС после ремонта подключила к сети блок №2

Ривненская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №2 после завершения ремонта, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«22 мая в 6:01 энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. Ремонт длился 58 суток при плановых 65. Во время ремонта кроме регламентных работ выполнен ряд работ, направленных на повышение безопасности», - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов 22 мая в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2100 МВт, действует диспетчерское ограничение.

В сообщении отмечается, что 23 мая в соответствии с согласованным графиком ремонтов энергоблоков АЭС Украины планируется вывод в планово-предупредительный ремонт энергоблока №3 (ВВЭР-1000). Ремонт рассчитан на 66 суток и считается средним.

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Во время ремонта планируется выполнить: перегрузку ядерного топлива; средний ремонт реактора и турбогенератора ТГ-5; капитальный и средние ремонты парогенераторов; капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов; текущий ремонт компенсатора объема.

Также запланировано выполнить ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности и продление срока эксплуатации энергоблока.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.