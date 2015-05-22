Россия надеется проложить энергомост в оккупированный Крым до конца года

Энергомост в оккупированный Крым мощностью до 300 МВт будет проложен до конца 2015 года. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что для обеспечения независимости энергообеспечения «Крымского федерального округа» от поставок с Украины реализуется ряд мероприятий по объединению энергосистемы Крыма с Единой национальной энергосистемой России посредством кабельного подводного перехода через Керченский пролив, способного обеспечить переток порядка 850 МВт.

"Строительство 1-го этапа кабельного перехода через Керченский пролив, объединяющего энергосистемы КФО с единой национальной энергосистемой России и способного обеспечить переток мощности порядка 300 МВт, планируется завершить к концу года", - сказал Текслер.

Замминистра отметил, что федеральная целевая программа развития Крыма, которая предусматривает создание "девяти электросетевых объектов", активно реализуется. "Не все в этом году мы запустим, но рассчитываем на то, что к концу года нам удастся провести энергомост Краснодарский край - Крым. Это подводный кабель, который обеспечит определенный переток электрической энергии", - заявил собеседник агентства. По словам Текслера, кабель будет способен обеспечить переток мощности порядка 300 МВт.

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В настоящее время Крым зависит от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины, в частности от Запорожских ТЭС и АЭС, а также из энергосистемы Николаевской области. Собственную выработку электроэнергии в Крыму обеспечивают ТЭЦ, солнечные и ветряные электростанции.

Пиковое потребление электроэнергии в Крыму составляет около 1,4 гигаватта, причем 1,2 гигаватта поставляются с материковой Украины.