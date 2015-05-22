Украина с начала мая импортировала почти миллиард кубометров газа

Украина с 1 по 21 мая импортировала из России и стран ЕС 989 млн куб. м природного газа, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы, госкомпании «Укртрансгаз».

«Больше всего голубого топлива поступило с территории Европы по словацкому маршруту - 499 млн куб м. Например, за аналогичный период прошлого года с территории Европы природный газ поступал по венгерскому и польскому направлениям в объеме 84 млн куб. м», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Как сообщал УНИАН, Украина с 12 по 17 мая увеличила среднесуточные объемы импорта природного газа из Российской Федерации по сравнению с первой декадой мая на 29,7%, - до 25,433 млн куб. м.

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В то же время, по данным оператора ГТС Словакии - компании Eustream, среднесуточные объемы импорта газа из Словакии с 1 по 10 мая составляли 23 млн кубометров, а с 11 по 17 мая увеличились до 24,4 млн куб. м.

Импорт природного газа из Венгрии и Польши с начала мая не осуществляется.