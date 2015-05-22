Германия готова направить €200 миллионов в украинский Фонд энергоэффективности

Об этом сообщил на брифинге в ходе проведения форума энергоэффективного партнерства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Есть конкретно предложение правительства Германии по 200 млн евро, которые могут наполнить этот фонд, но им необходимо четко продемонстрировать, каким образом эти средства будут возвращаться от потребителей этого фонда", - сказал Зубко.

Вице-премьер-министр также добавил, что украинской стороной рассматривается возможность наполнения этого фонда за счет остатка средств от предоставляемых населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как за счет внедрения энергоэффективных мероприятий и сокращения потребления газа количество людей, обратившихся за субсидиями, из года в год будет сокращаться.

Кроме этого, по словам Зубко, правительство Украины в рамках привлечения средств международных финансовых организаций планирует привлечь кредитные средства для государственного банка «Ощадбанк», который является одним из банков-участников программы по частичной компенсации тела кредита, оформленного на проведение мероприятий по энергоэффективности и тепломодернизации с целью снижения процентных ставок по таким кредитам.

Зубко также рассказал, что в Германии создана коммерческая организация, которая испытывает интерес и готова инвестировать в энергоэффективные проекты в Украине.

Читайте такжеШвейцария выделит Украине $100 миллионов на проекты по энергоэффективности

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение выделить 1,57 млрд грнна программы по энергоэффективности, в частности, на компенсацию 20-40% стоимости негазовых котлов и утепления жилья для населения.

При этом объем средств, которые выделяет правительство напрямую, составляет 343,5 млн грн, из которых 198 млн грн будет использовано на нужды ОСМД, 97,9 млн грн - на утепление индивидуальных домов и оставшиеся 47,6 млн грн - на покупку негазовых котлов.

Читайте такжеУкраине до 2020 года нужно €15 млрд для увеличения доли возобновляемых источников энергии до 11%

Дополнительные 1,23 млрд грн являются средствами банков, участвующих в программе, среди которых государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», а также «Укргазбанк».