Саммит в Риге поддержал строительство газопровода в обход России

Соответствующая информация содержится в итоговой декларации саммита, сообщает lenta.ru.

В итоговом заявлении саммита отмечается, что его участники «поприветствовали прогресс по строительству энергетических инфраструктурных проектов, включая "Южный газовый коридор", особая роль в создании которого принадлежит Азербайджану». Также они призвали расширить Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы. Кроме того, саммит поддержал реверсные поставки газа в Украину через Польшу, Венгрию и Словакию.

Двухдневный саммит «Восточного партнерства» открылся в Риге 21 мая.

Ранее, 9 декабря 2014 года, еврокомиссар по Энергосоюзу Марош Шефчович анонсировал проект по созданию «Южного газового коридора». В нем могут принять участие Иран, Ирак, Туркменистан, Азербайджан и Турция. По оценке Шефчовича, трубопровод будет стоить около 45 миллиардов долларов. Таким образом ЕС попытается снизить зависимость от российских энергоносителей. На данный момент РФ обеспечивает около трети потребности Европы в газе.

«Южный газовый коридор» также рассматривается как альтернатива «Южному потоку», строительство которого Россия свернула 1 декабря прошлого года. Вместо него Москва планирует построить «Турецкий поток». Магистраль длиной 1100 километров пройдет по дну Черного моря, затем через территорию Турции в Грецию. Предполагается, что на турецко-греческой границе создадут газовый хаб, и страны ЕС будут самостоятельно строить инфраструктуру для приема топлива.