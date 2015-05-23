Норвегия обогнала Россию по поставкам газа в страны ЕС
Таким образом, Евросоюз выполняет свои намерения по уменьшению зависимости от российских энергоносителей на фоне агрессии России в Украине.
Норвегия опередила Россию по объемам поставок газа в Западную Европу в первом квартале 2015 года.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Норвегия за три месяца поставила в западноевропейские страны 29,2 млрд кубометров газа, в то время как российский "Газпром" - 20,29 млрд кубометров.
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Таким образом, Евросоюз выполняет свои намерения по уменьшению зависимости от российских энергоносителей на фоне агрессии России в Украине.
Кроме того, Норвегия предлагает более гибкую ценовую политику в святи с падением цен на нефть.
Это первый раз, когда норвежский экспорт газа обогнал Россию с момента краткого периода в 2012 году.