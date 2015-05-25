Цены на нефть растут на новостях из США

На мировых торгах в понедельник, 25 мая, цены на нефть растут на фоне новостей из США, передает Reuters.

Так, в начале торгов стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,02%, до $65,38 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,10%, до $59,78 за баррель.

Согласно данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок за неделю в стране сократилось на 3 единицы, или на 0,3%, и составило 885. В годовом выражении показатель уменьшился на 52%. Число буровых установок, занятых в добыче нефти, снизилось на одну единицу - до 659, число газовых буровых также уменьшилось на единицу - до 222. Таким образом, сокращение количества установок в США замедлилось впервые с ноября 2014 года.

Читайте такжеСаудовская Аравия считает успешной свою нефтяную стратегиюПо данным управления по энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 мая, снизились на 2,7 миллиона баррелей, до 482,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 1,029 миллиона баррелей.