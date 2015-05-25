Ривненская АЭС отключила третий энергоблок на плановый ремонт

Ривненская атомная электростанция 23 мая отключила третий энергоблок от энергосети страны для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, ремонт рассчитан на 66 суток и считается средним.

Как отметили в пресс-службе, в ходе ремонта планируется выполнить перегрузку ядерного топлива, средние ремонты реактора и турбогенератора ТГ-5, капитальный и средние ремонты парогенераторов, капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов, текущий ремонт компенсатора объема.

Также запланирован ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности и продление срока эксплуатации энергоблока.

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«По состоянию на 9 часов 23 мая в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1745 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.