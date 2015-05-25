«Энергоатом» внедряет систему электронных закупок на всех своих предприятиях

Как отметили в «Энергоатоме», 21 мая президент компании Юрий Недашковский подписал соответствующий приказ.

«Такое решение было принято после анализа результатов использования системы электронных закупок в обособленном подразделении компании «Управление делами». Так, за период реализации «пилотного проекта» с использованием системы состоялось более 15 торгов, благодаря которым экономия по сравнению с использованием обычной процедуры составила в сумме более 230 тыс. грн (около 25% от общей суммы торгов)», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, с помощью системы электронных закупок обособленные подразделения «Энергоатома» будут осуществлять приобретение товаров, работ и услуг, для которых существует постоянно действующий рынок, а их стоимость больше или равна 10 тыс. грн и не превышает 1 млн грн для товаров и услуг, и 5 млн грн для работ.

«Закупки компании будут осуществляться через электронные площадки Prom.ua и e-tender.biz», - отмечают в «Энергоатоме».

«Главной целью использования электронных торгов является обеспечение легкого и свободного доступа к участию в закупках «Энергоатома» для максимально широкого круга поставщиков, что позволяет закупать товары по самой низкой цене», - добавили в компании.

Сама система электронных закупок, как отмечают в «Энергоатоме», является общедоступной и гарантирует прозрачность и равный доступ к информации всем желающим по принципу "все видят всё".

Справка УНИАН. 31 октября 2014 «Энергоатом» подписал меморандум с ОО «Прозрачные закупки» по построению в Украине прозрачной и эффективной системы государственных закупок. 12 февраля 2015 года «Энергоатом» первым среди государственных компаний Украины провел тендер через электронную систему государственных закупок.