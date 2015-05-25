Славянская ТЭС перестала работать из-за отсутствия средств на закупку угля

Энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» 25 мая остановила работу Славянской ТЭС из-за отсутствия средств на закупку угля, говорится в сообщении компании.

«Из-за действия ряда неправомерных постановлений НКРЭКУ (начиная с февраля текущего года) у «Донбассэнерго» сложилась критическая финансовая ситуация», - сказано в сообщении.

Как отмечают в «Донбассэнерго», у компании увеличиваются долговые обязательства перед государством и поставщиками.

«На данный момент общий долг ГП «Энергорынок» перед «Донбассэнерго» достигает 1,5 млрд грн», - подчеркивают в компании.

В «Донбассэнерго» напомнили, что 28 апреля вступило в силу постановление Донецкого окружного административного суда, которое указывает на противоправность постановления НКРЭКУ от 18 февраля 2015 года №203, которым комиссия остановила начисление средств компании за произведенную электроэнергию, так как одна из станций «Донбассэнерго» - Старобешевская ТЭС - находится на оккупированной территории.

По мнению «Донбассэнерго», комиссия должна перечислить компании 302,8 млн грн за электроэнергию, отпущенную в период с 18 февраля по 24 марта этого года.

«Однако эти деньги на счета компании так и не поступили. Средства должны были пойти на закупку угля для Славянской ТЭС и выплату заработной платы энергетикам Славянской ТЭС (Николаевка), которая находится на подконтрольной Украине территории и всю произведенную электроэнергию в полном объеме отпускает в энергосистему страны», - подчеркнули в компании.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), со 2 апреля 2015 года остановила начисление инвестиционных составляющих по проектам реконструкции двух энергоблоков ДТЭК и двух энергоблоков «Донбассэнерго», находящихся на оккупированных территориях Донбасса.

Комиссия остановила начисление инвестсоставляющих по проектам реконструкции энергоблоков №3, №4 Зуевской ТЭС, входящей в энергохолдинг ДТЭК, а также по энергоблокам №12, №13 Старобешевской ТЭС, входящей в «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Контрольный пакет акций компании в августе 2013 года на приватизационном конкурсе приобрел «Энергоинвест Холдинг» бизнесмена Игоря Гуменюка.