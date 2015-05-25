Яценюк поручил АМКУ «разбить» картельные сговоры и монополии в энергетике

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому руководству Антимонопольного комитета «разбить» существующие в стране картельные сговоры и монополии, в первую очередь на рынке энергетики, включая рынок газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии.

Об этом Яценюк сказал в ходе представления нового главы АМКУ Юрия Терентьева.

По словам Яценюка, АМКУ должен обеспечить бизнесу равный доступ к ресурсам, что даст возможность компаниям развиваться.

«За времена независимости Украины были созданы картели, которые развивались на экономических и политических сговорах. И теперь задача – разбить эти картели. Уничтожить антиконкурентные сговоры, вытянуть всех на свет, кто за этим стоит. Дать возможность иностранному бизнесу, украинским компаниям свободно развиваться и иметь равноправный доступ ко всем ресурсам», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что политическая и экономическая монополия приводят к политическому банкротству и экономическому обнищанию. «Нам удалось на данном этапе разрушить политическую монополию. И кто бы сейчас не захотел вернуть себе полномочия, которые были у предыдущей власти, будет обречен на поражение, - сказал Яценюк. – Конкуренция – это демократия в экономике. Нам нужна не одна компания, а десятки компаний. Нам нужна не монополия, а нужна конкуренция. Нам нужна борьба между компаниями за то, какую услугу предоставить, какое качество у этой услуги и, соответственно, какова цена этой услуги. Задача Антимонопольного комитета Украины – обеспечить право выбора для украинцев».

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При этом, говоря о первостепенных задачах АМКУ, Яценюк отметил, что главное сейчас – навести порядок в энергетической сфере. «Какие бы задачи я сегодня ставил? В первую очередь, речь идет о монопольных сговорах и неконкурентных действиях на рынке энергетики. Это облгазы, которые фактически и юридически злоупотребляют своим монопольным положением, энергетические компании, которые тоже, по отдельным оценкам экспертов, злоупотребляют своим монопольным положением. Демонополизация энергетического сектора, как по газу, по электроэнергии, по нефти и нефтепродуктам – это то, что в конечном итоге даст возможность людям получить качественную услугу. Наша конечная цель – предприниматели и люди, связанные с услугами».

Помимо рынка электроэнергетики Яценюк поручил разобраться с ситуацией на рынке фармацевтической продукции. «Это касается как сговоров на рынке фармпродукции. Я понимаю, что это не только ваша (АМКУ - УНИАН) компетенция, но вместе с Лекслужбой и Министерством здравоохранения, это вопрос качества медпрепаратов и лекарственных средств. То есть демонополизация рынка медпрепаратов и лекарственных средств означает уменьшение цены и улучшение качества», - подчеркнул Яценюк.