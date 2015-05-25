Коболев: украинский газ стоит не меньше импортного

Если цена на газ будет ниже уровня, который был установлен, производитель и бюджет государства будут терять деньги.

Об этом Украинской правде рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если цена будет ниже этого уровня, производитель и бюджет государства будут терять деньги. Газа в Украине производится недостаточно. Почти половину газа мы импортируем. При этом газ - это не автомобиль или телевизор, где импортное и отечественное может существенно отличаться по качеству. Газ импортный и украинский - одинаковые. Это один и тот же метан. И его рыночная цена одинаковая", - сказал Коболев.

По его словам, единственный способ добиться цены ниже импортного паритета на такой товар - это ограничить цену искусственно. Заставить производителя продавать свой товар дешевле рынка.

"Вы покупаете на заправке бензин? Сколько вы платите? Он стоит 20 с чем-то гривень за литр, потому что по такой цене продается импортный ресурс. Неважно, это бензин из украинской нефти или импортной. Газ, который покупает Украина в Европе и у "Газпрома", это такой же импорт", - говорит глава НАК.

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Коболев отмечает, что когда покупаем газ, которого внутри страны тоже производится недостаточно, мы требуем, чтобы для части потребителей этот дефицитный товар продавался по искусственно заниженной цене.

Абсурд в том, что для частных производителей действуют другие, рыночные правила и рыночные цены, констатирует он.

"Газ был и остается политическим продуктом в умах тех людей, которые привыкли на этом зарабатывать. И политические, и вполне материальные дивиденды. Это всего лишь газ, и газ не делится на украинский, российский или норвежский", - подытожил Коболев.