Яценюк поручил новому главе АМКУ привлечь «Газпром» к ответственности за монополизм

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Антимонопольного комитета Украины сделать все необходимое для привлечения к ответственности российского газового монополиста – компании «Газпром» за нарушение антимонопольного законодательства Украины и монополизм на украинском рынке газа.

Об этом Яценюк сказал в ходе представления нового руководителя АМКУ Юрия Терентьева.

Глава правительства подчеркнул, что на «Газпром» может быть наложен штраф, размер которого составит порядка 10% от общей выручки компании.

«Важнейший вопрос – Кабмин обратился в Антимонопольный комитет с предложением начать расследование против российского газового монополиста компании «Газпром». Такое же расследование проводится Еврокомиссией против российской компании, и прошу АМКУ вместе с нашими европейскими партнерами приложить максимум усилий для привлечения к ответственности российского монополиста, а именно «Газпрома» за злоупотребление своим монопольным положением на украинском рынке, - сказал Яценюк. - Напомню, что общая сумма штрафа может достигать до 10% от общего объема выручки, полученной «Газпромом» на украинской территории».

Премьер-министр подчеркнул, что это крайне важное как для энергонезависимости Украины, так и для демонополизации рынка и выполнения положений Третьего энергопакета.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Яценюк обратился в АМКУ с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях».

По данным, предоставленным Министерством юстиции, Министерством энергетики и угольной промышленности, Антимонопольным комитетом и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

Со своей стороны, Европейская комиссия 22 апреля выдвинула официальные обвинения "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

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Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».

В середине мая Антимонопольный комитет Украины по поручению премьер-министра начал антимонопольное расследование против «Газпрома».