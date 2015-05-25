Змиевская ТЭС остановила работу вслед за Славянской

Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Энергорынок».

По данным компании, с 23 мая блок №6 Змиевской ТЭС был остановлен.

В пресс-службе «Центрэнерго» УНИАН сообщили, что работа станции одним блоком экономически не выгодна, поэтому компания будет накапливать достаточные объемы угля на своих складах, чтобы пустить сразу два и более блоков.

Как известно, Змиевская ТЭС для генерации электроэнергии использует антрацитовые марки угля, которые добываются на оккупированных территориях Донбасса.

В то же время, по данным "Энергорынка", продолжают работу Трипольская ТЭС, двумя блоками, и Углегорская ТЭС, тремя блоками.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» 25 мая остановила работу Славянской ТЭС из-за отсутствия средств на закупку угля.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».