Как продажа "Центрэнерго" изменит рынок электроэнергии Украины

Кабинет министров обнародовал перечень объектов для приватизации. В списке – более 300 предприятий, в их числе - энергогенерирующая компания «Центрэнерго». В данном вопросе правительство делает ставку на крупного иностранного инвестора с хорошей репутацией. Потенциальный покупатель – французский энергетический гигант Gaz de France. О возможности сделки стало известно после состоявшегося в середине мая визита во Францию премьер-министра Арсения Яценюка. Источники в Кабмине называют весьма вероятной продажу «Центрэнерго» французам.

«В «Центрэнерго» заходит Gaz de France. И это хорошо, потому что премьер Яценюк не единожды приглашал европейские и американские компании участвовать в приватизации украинских энергообъектов», - рассказали УНИАН в правительстве. И сейчас, как утверждают в Кабмине, французская сторона действительно заинтересована в покупке, а украинские власти – в приходе иностранного инвестора «с опытом и репутацией».

«Центрэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции. Это - последний актив государства в тепловой генерации. Все остальное было продано в период президентства Януковича донецким бизнесменам Ринату Ахметову и Игорю Гуменюку по весьма смехотворным ценам. Потраченные деньги на скупку энергоактивов новые собственники «отбивали» практически в первый же год. К примеру, установление контроля над «Киевэнерго» Ринату Ахметову в конце 2011 года обошлось в 450 млн грн, а через год компания получила почти 2,4 млрд грн чистой прибыли.

Другой пример - продажа в конце лета 2013 года госпакета «Донбассэнерго» за 720 млн грн Игорю Гуменюку. Только по итогам 2013 года компания получила чистую прибыль свыше 530 млн грн, а ее общий доход от реализации электроэнергии более чем в 7 раз превысил сумму потраченных средств донецким бизнесменом на получение контроля над энергоактивом.

Что же касается «Центрэнерго», то оборот компании достаточно приличный. Только в 2014 году она получила чистый доход от реализации электроэнергии свыше 7,5 млрд грн. По мнению участников рынка, именно на способность генерировать денежный поток и будут, в первую очередь, смотреть потенциальные покупатели. И французы – не исключение.

Хороший сигнал

Прошлый год стал настоящим испытанием для украинской энергетики. Война на Донбассе и трехкратное обесценивание гривни едва не отправили стратегическую отрасль в нокдаун. Ударов не выдержал даже крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который не смог расплатиться со своими внешними кредиторами и вынужден вести переговоры о реструктуризации долгов.

Но помимо российских террористов, у энергорынка Украины есть еще один мощный враг – многолетнее отсутствие системных реформ в отрасли.

Именно поэтому в покупке «Центрэнерго» французской компанией GDF на сегодняшний день могут быть заинтересованы все игроки отечественного энергорынка. Приход европейской публичной компании в Украину ускорит процесс либерализации рынка электроэнергии, послужит сигналом для других иностранных компаний инвестировать в экономику страны.

«Это (покупка «Центрэнерго» иностранной компанией - УНИАН) был бы очень хороший сигнал для других иностранных инвесторов», - считает старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква. Кроме этого, по словам эксперта, иностранные инвесторы с хорошей репутацией имеют возможность привлекать внешнее финансирование для реконструкции и пополнения оборотного капитала на более выгодных условиях, чем это могут делать местные компании.

Также желание правительства продать «Центрэнерго» французской GDF может означать наличие политической воли к проведению глобальной реформы рынка электроэнергии. Пока эта сфера глубоко зарегулирована и контролируется государством. Национальная комиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устанавливает тарифы на продажу электроэнергии для всех игроков рынка. А единственным покупателем всей электроэнергии выступает государство в лице компании «Энергорынок», который далее перепродает ее облэнерго.

«Слабая предсказуемость законодательства, рынка, тарифов. Жесткое регулирование сектора и небольшое пространство для маневра. Возможность ситуации, когда компанию заставляют нести убытки (продавать э/э по тарифу ниже себестоимости). Наличие единственного покупателя электроэнергии (Энергорынка)", - говорит Саква, перечисляя факторы, отпугивающие иностранных инвесторов от отечественного рынка электроэнергетики.

Либерализация рынка несет за собой полную смену модели функционирования электроэнергетики Украины. Ликвидируется «Энергорынок», энергогенерирующие компании переходят на прямые контракты с потребителями, а также исчезает перекрестное субсидирование, при котором промышленность платит за электроэнергию заведомо завышенную цену, чтобы покрыть низкие тарифы для населения. Внедряется биржевая торговля электроэнергией, рынок становится конкурентным, а энергокомпании перестают нести искусственные убытки.

Переход на новую модель рынка означает, что тарифы на электроэнергию для населения, как минимум, сравняются с тарифами для промышленности. При этом действующая цена на электроэнергию для населения возрастет в несколько раз, как это было и с газом.

Между углем и войной

«Центрэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции: Трипольскую ТЭС (Киевская область), Змиевскую ТЭС (Харьковская область) и Углегорскую ТЭС (Донецкая область). Основным топливом для компании является антрацит, на котором работают Трипольская и Змиевская станции.

В 2014 году Украина потеряла контроль над частью Донбасса, где сосредоточены все запасы антрацитного угля. Попытки государства обеспечить «Центрэнерго» импортным дефицитным углем разбились о коррупционный скандал. После чего госкомпания наладила небольшие поставки антрацита из оккупированных территорий. Gaz de France вряд ли согласится покупать уголь на оккупированных восточных территориях, отдав предпочтение его импорту.

Однако, по словам Саквы, действующие тарифы на отпуск электроэнергии тепловыми станциями ограничивает их возможности по закупке угля. На сегодняшний день компании могут позволить покупать уголь ориентировочно по 1 000 грн за тонну, что, по мнению эксперта, сразу отсекает импорт.

«То есть, в начале инвестор может проинвестировать в закупку угля собственные средства, но если такая ситуация (жесткое регулирование рынка - УНИАН) будет хронической, то все упрется в отсутствие угля на складах. И тут уже никакой иностранный инвестор не спасет», - подчеркнул Саква.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий считает, что существует еще и проблема монополизма ДТЭК в угольной отрасли Украины.

«При монополии ДТЭКа на угольном рынке инвестор должен понимать, какие у него есть альтернативы по закупкам угля», - отметил Паращий.

Также, по его мнению, не стоит забывать и о рисках продолжающейся войны: единственная электростанция «Центрэнерго» - Углегорская ТЭС, работающая на бездефицитных марках угля, находится на линии огня. «Третья станция (Углегорская ТЭС - УНИАН) расположена всего в 20 км от оккупированного Дебальцево, что не может не тревожить», - сказал эксперт.

«Мы можем сделать вывод: чтобы продать иностранному инвестору данную компанию по приемлемой цене, правительство должно ответить на все эти вопросы. В идеале – провести реформу оптового рынка электроэнергии – здесь пример России очень показателен», - подытожил Паращий.

Шахту в придачу

Компания «Центрэнерго» находится в ведении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Несмотря на то, что сам министр Владимир Демчишин (в прошлом инвестбанкир), не видит другой альтернативы как прозрачная приватизация госкомпании, тем не менее с опаской относится к продаже «Центрэнерго» французам.

На заседании общественного совета Минэнергоугля он заявил, что успел поговорить с французами и узнал, что те, в случае покупки «Центрэнерго», готовы импортировать уголь в Украину по цене около 70 долл. за тонну. В то время как у ДТЭКа себестоимость угля для своей генерации составляет порядка 800 грн за тонну.

Министр прогнозирует: производимая «Центрэнерго» электроэнергия будет стоить выше установленного НКРЭКУ уровня, и французы непременно попросят регулятора поднять тариф.

«Все не против быстренько прийти, попробовать поднять тариф. А я не знаю, за счет чего этот тариф покрыть», - сетовал министр перед членами общественного совета.

«Промышленность платит высокие цены, а население… Да я не знаю, как вообще людям выйти и объяснить, что еще будем тариф подымать. Поднять, потому что мы продали большой красивой компании? Потому что она уголь не может привезти?", - возмущенно сказал Демчишин, намекнув на то, что дефицитный уголь можно закупать в "ДНР", как сейчас и поступает «Центрэнерго».

Но если французы окажутся настойчивы и не откажутся от идеи приобрести украинский актив, у Демчишина есть сюрприз для иностранного инвестора – продать «Центрэнерго» можно с убыточной шахтой в нагрузку.

«Вот есть кто-то, кто готов в такие шахты заходить? Мы ведь понимаем, что ДТЭК уже хорошие шахты приватизировал. Правильно. Я бы тоже на его месте также сделал. Зачем мне, на его месте, брать проблему на себя? В эти шахты кто пойдет? Тот, кто купит «Центрэнерго». Поэтому, когда мы говорим о «Центрэнерго», мы понимаем, что ловим на живца, на какой-то комплекс», - пояснил свою позицию министр.

В качестве оправдания он уточнил, что после отмены правительством многомиллиардных дотаций шахтерам просто стало нечем платить зарплаты.

Позиция министра подтверждает мысль: приход в Украину Gaz de France (собственно, как и других иностранных инвесторов) может случится лишь после смены правил на внутренних рынках страны. Навряд ли мировые компании согласятся покупать уголь на оккупированном востоке и играть в неконкурентной среде.

При этом французская компания заинтересована купить украинскую электростанцию. Ведь наша страна пока остается самой энергозатратной в Европе, испытывающей дефицит электроэнергии, который компенсируется за счет поставок из РФ. Более того, есть большая вероятность увеличения дефицита электроэнергии в ближайшем будущем из-за острой необходимости продления эксплуатации ряда атомных энергоблоков, что подразумевает прекращение их работы на время длительных ремонтов. А это значит, что энергосистема Украины остро нуждается в технической модернизации, либо вынуждена будет и дальше покупать электроэнергию у страны агрессора.

Артем Белоусов (УНИАН)